Şampiyon 23. bölüm izle! Şampiyon 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon son bölüm full tek parça izle! 23. bölümü ile ekrana gelen Şampiyon, izleyicileri ekrana bağladı. Heyecan dolu sahneleri ile nefes kesen Şampiyon son bölümde Kerem ambulansla hastaneye yetiştirildiği sırada bilinci kapalıdır ve acilen ameliyata alınır. Ancak ameliyat kimsenin beklemediği bir neticeyle sonuçlanacaktır. Şampiyon 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon full izle!

TRT 1 ekranlarında her pazar yayınlanan Şampiyon dizisi 23. Bölüm ile ekrana geldi. İzleyicileri ekrana bağlayan son bölümde Fırat ve Elif ikilisi maça çıkmaları konusunda Steiger ve ekibini ikna ederler. Fakat köşe ekibi oluşturma konusunda Zafer'i ikna edemezler. Çünkü Zafer, Kerem'in yenilgisi sonrası kendisini suçlamaktadır. İzleyiciler 23. Bölüm sonrası! Şampiyon 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu merak etti. İşte ! Şampiyon 24. bölüm fragmanı ve Şampiyon 23. Bölüm! Şampiyon son bölüm full tek parça izle!

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ŞAMPİYON 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!



ŞAMPİYON 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Steigher arasındaki maç Steigher lehine sonuçlanmış ve Kerem yığıldığı yerden bir daha ayağa kalkamamıştır. Kerem ambulansla hastaneye yetiştirildiği sırada bilinci kapalıdır ve acilen ameliyata alınır. Ancak ameliyat kimsenin beklemediği bir neticeyle sonuçlanacaktır. Bu sırada ring karışmış ve Zafer-Kado ikilisiyle Steigher'in köşesi birbirlerine girmişlerdir. Tam olaylar yatışacakken Fırat yetişecek ve Stiegher'le karşı karşıya kalacaktır. Fırat ve Elif ikilisi maça çıkmaları konusunda Steigher ve ekibini ikna ederler. Fakat köşe ekibi oluşturma konusunda Zafer'i ikna edemezler. Çünkü Zafer, Kerem'in yenilgisi sonrası kendisini suçlamaktadır. Kerem'in hayatını kurtarabilecekken elindeki havluyu atmadığı için vicdanen rahatsızlık duymaktadır. Fırat çaresiz bir şekilde ilk antrenörünün yolunu tutar; Yaman'ın… Yaman'ı ikna etmek Zafer'i ikna etmek kadar güç olmayacaktır. Yaman, eski öğrencisi Fırat'ın ardında durmayı, ona destek vermeyi kabul edecektir. Yalnız Steigher ve ekibinin önemli bir şartı vardır. Steiger ve Kafkas maçı Türkiye'de değil, Almanya Berlin'de yapılacaktır. Yaman ve Fırat ikilisi tek başlarına Almanya'nın yolunu tutarlar. Ancak maç öncesinde hiç beklenmedik bir şey olacak, Fırat hiçbir rakibinden alamayacağı sertlikte bir darbe yiyip, derinden sarsılacağı bir olay yaşayacaktır.

Şampiyon

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NE?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

ŞAMPİYON OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)

Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)

Erkan Avcı (Zafer)

Berk Yaygın (Serhat)

Bahar Süer (Mücella)

İlayda Alişan (Neslihan)

Deniz Durmaz (Eylül)

Şahin Kendirci (Şahin)

Burak Altay (Kado)

Mehmet Bozdoğan (Tansel)

Halit Özgür Sarı (Kerem)

Vedat Erincin (Harun)

Faical Attougui (Necdet Suphi Özer)

Meltem Savcı (Gülten)

Volkan Keskin (Uraz)