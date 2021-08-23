Sampdoria - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda? Sampdoria - Milan maçı şifresiz mi? Sampdoria - Milan maçı hakemi kim?
Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Sampdoria - Milan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria - Milan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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SAMPDORİA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sampdoria - Milan, Seria A maçı, 23-08-2021 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
SAMPDORİA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Sampdoria - Milan S Sport 2, kanalından yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
SAMPDORİA - MİLAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Sampdoria - Milan maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.