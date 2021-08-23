Sampdoria - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda? Sampdoria - Milan maçı şifresiz mi? Sampdoria - Milan maçı hakemi kim?

Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Sampdoria - Milan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sampdoria - Milan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.