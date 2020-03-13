Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı
Serie A takımı Sampdoria'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.
13.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:56
Serie A takımı Sampdoria'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Serie A takımı Sampdoria Kulübü, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sampdoria'da toplam 5 oyuncuya koronavirüs teşhisi konulmuş oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı aktarıldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA