Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı Serie A takımı Sampdoria'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Serie A takımı Sampdoria'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.



Serie A takımı Sampdoria Kulübü, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sampdoria'da toplam 5 oyuncuya koronavirüs teşhisi konulmuş oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA