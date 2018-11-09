Samosd Kulübünden Sosyal Sorumluluk Projesi

Samsun Otomobil Severler Dayanışma (SAMOSD) Kulübü, okul ziyareti düzenledi.

SAMOSD Kulübü sosyal sorumluluk projesi olarak Asarcık Yatılı Bölge Ortaokuluna ziyarette bulundu. Jandarma Trafik Timi ile birlikte trafik eğitimi veren kulüp yöneticileri emniyet kemerinin önemiyle ilgili seminer düzenlendi. Öğrenciler ile yakından ilgilenen SAMOSD Kulübü Başkanı Anıl Ahmet Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri ayrıca öğrencilere kışlık bere ve eldiven hediye ettiler. - SAMSUN