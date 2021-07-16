Samos kabusu yaşıyor
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Samos kabusu yaşıyor

Samos kabusu yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın Ege'deki önemli turizm kenti Samos (Sisam) adasında dün öğle saatlerinde Doğu Samos Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında çıkan orman yangını gece boyunca devam etti.

Yunanistan'ın Ege'deki önemli turizm kenti Samos (Sisam) adasında dün öğle saatlerinde Doğu Samos Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında çıkan orman yangını gece boyunca devam etti.

Gece saatlerinde sadece itfaiye ekiplerinin müdahale edebildiği orman yangınında dün iki otel ve bazı villalar tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Gece boyunca gökyüzünü aydınlatan alevlere sabah saat 06.00 itibariyle hava müdahalesi tekrar başladı. Sabah saatlerinde havadan 5 uçak, 6 helikopter alevlere müdahale için denizden sürekli olarak sorti yaparak yanan alanlara su taşıdı.

Bot ile takviye ekipler gönderildi

Doğu Samos bölgesindeki orman yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine Pire'den takviye ekipler gönderildi. 90 itfaiyeci, 7 grup piyade birliği 17 araç, 5 Rus yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, sabah saatlerinde yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor. Yangın bölgesine Yunanistan ana karası Pire'den botla 22 araçlı 52 itfaiyeci sevk edildi.

İçme suyu alarmı verildi

Yangın nedeniyle alevlerin Doğu Samos'un içme suyu depolarını tehdit eder duruma gelmesi nedeniyle vatandaşlara su konusunda uyarı yapıldı. Ada sakinlerinin su imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle suyu tasarruflu kullanmaları istenirken, Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias Samos'a geldi.

Turistler panikte

Ada'ya tatil için gelen turistler yangın sonrası büyük panik yaşadı. Özellikle bazı otellerin ve apartların yangın tehdidi nedeniyle boşaltılması sonrası Ada'nın daha güvenli bölgelerine taşındığı, bazı turistlerin ise Ada'yı terk ettikleri öğrenildi. - MUĞLA

Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor
Samos kabusu yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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