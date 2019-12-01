Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 48'e çıktı

01.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:24

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Şinhua ajansının haberine göre, Samoa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ekim ortasında patlak veren kızamık salgınında bugüne kadar 48 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kızamıktan hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 4 yaşından küçük çocukların oluşturduğu, toplam vaka sayısının 3 bin 530 olduğu kaydedildi.

Samoa'da kızamık nedeniyle 191 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

Kaynak: AA