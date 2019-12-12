Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi
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Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını devam ederken hükümet ölü sayının 72'ye yükseldiğini açıkladı.

12.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:15
Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Güney 'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını devam ederken hükümet ölü sayının 72'ye yükseldiğini açıkladı.


Okyanusya ülkelerinden Samoa, kızamık salgınıyla mücadele ediyor. Ülkede patlak veren kızamık salgını nedeniyle ölü sayısının 72'ye yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanlığının başlattığı toplu aşılama kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 93'ünün aşılandığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içerisinde ise 4 bin 995 kızamık vakasının bildirildiği aktarıldı. Yetkililer ölenlerden 4'ünün 19 yaş üstü yetişkinler olduğunu, diğerlerinin ise 4 yaş altı çocuklar olduğunu aktardı. - APIA

Kaynak: İHA
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