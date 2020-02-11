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Samlı Solar Enerji, güneşte çatıya odaklandı

Anahtar teslim güneş enerjisi santralleri kurulumunda özel işlere imza atan Samlı Solar Enerji, 12 Mayıs'ta yayınlanan yeni Lisanssız Elektrik üretim yönetmeliği sonrasında çatı pazarında daha aktif rol almaya başladı.

11.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:16
Samlı Solar Enerji, güneşte çatıya odaklandı

Anahtar teslim güneş enerjisi santralleri kurulumunda özel işlere imza atan Samlı Solar Enerji, 12 Mayıs'ta yayınlanan yeni Lisanssız Elektrik üretim yönetmeliği sonrasında çatı pazarında daha aktif rol almaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

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