Şamlı Panayırı'na binler akın etti

Karesi ilçesinde bulunan Şamlı kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Asırlık Şamlı Panayırı, binlerce kişinin katılımıyla birbirinden farklı etkinliklerle doludizgin geçti.

Karesi'nin kırsal Şamlı Mahallesi'nde düzenlenen Asırlık Şamlı Panayırı'nın, son gününde de etkinlikler hız kesmeden devam etti. Çocuklar ve gençler, geleneksel panayırda birbirinden eğlenceli aktiviteler, sportif faaliyetler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla gününü geçirdi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve halkın yoğun ilgisi ile renkli karelerin ortaya çıktığı panayır dolu dolu geçti. Gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlencenin devam ettiği panayırın son akşamında şarkıcı Ankaralı Ayşe Dinçer verdiği konserle halkı coşturdu. Konser öncesi Karesi Halkoyunları ekibi gösteri sundu.

Panayırda sıfır atık duyarlılığı

Konserde Sanatçı Ayşe, Sıfır Atık Projesi hakkında vatandaşlara bilgiler vererek, duyarlı olmaya davet etti. Panayır süresince Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile çocuklara balon, şeker gibi hediyeler verilirken, vatandaşlara da belediye çalışmalarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı. Sıfır Atık Projesi kapsamında ayrıca Karesi Belediyesi tarafından panayıra katılan vatandaşlara yaklaşık bin adet bez çanta dağıtımı yapılırken, panayır alanındaki geri dönüşüm malzemeleri ise ekipler tarafından toplandı. Panayır şenlikleri konserin ardından sona erdi. Konser sonunda Şamlı Mahallesi Muhtarı Zafer Çakan, Başkan Orkan'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek teşekkür plaketi verdi. Başkan Orkan, gelenek ve göreneklerin yaşatılması Karesi Belediyesi olarak düzenlenen etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA