Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi - Haberler
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Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi

Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da gece boyunca yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece boyunca yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtü ile kaplanan Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı da havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde yoğunlaşan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı beyaz örtü ile kaplandı. Kartpostallık manzara havdan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Başakşehir, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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