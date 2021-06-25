Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
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Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı

Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY Şamlar Gölü'ne akan dere bırakılan kimyasal atıklar ile renk değiştirdi.

ARNAVUTKÖY Şamlar Gölü'ne akan dere bırakılan kimyasal atıklar ile renk değiştirdi. Dereye farklı renkte atıklar karıştığını belirten çevre sakini, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" dedi.

İstanbul'da birçok dere, fabrikalardan bırakılan atıklarla ölüyor. Derelere bırakılan kimyasal içeren atık sular, derelerin hem rengini değiştiriyor hem de İstanbul'un içme suyunu karşılayan bazı göllere dökülerek daha büyük tehlikelere davetiye çıkarıyor.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen dere de bunlardan biri. Şamlar Gölü'ne dökülen dere kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi. Çevre sakinlerinden Yunus Gürdamur, derenin 15 gündür bu şekilde olduğunu söyledi. Dereye bağlanan kanaldan15 gündür hem lağım hem de farklı renklerde boyanın aktığını söyleyen Gürdamur, "Bu dere ile ilgili olarak büyükşehir belediyesini defalarca aradım ama ne gelen oldu ne giden" dedi. Küçükbaş hayvanlarından ikisinin öldüğünü söyleyen Emirhan Akkaya ise, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" diye konuştu.

Öte yandan dere ve çevresi drone ile görüntülendi. Yerleşim yerinin hemen yakınından geçen derenin etrafında çok sayda bahçe ve bostan olduğu görüldü.


Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı
Son dakika: /yeniden/ Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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