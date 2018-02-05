Samlab Projesi Başlangıç Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hizmet binasında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, toplam bütçesi 3,4 milyon TL olarak planlanmış "Samsun Uluslararası Akredite Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı'nın Teknik Kapasitesinin Artırılması Projesi"nin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Bütçesinin yüzde 75'i OKA tarafından desteklenecek olan, 24 ay süreli bu proje ile 2017 yılı Eylül ayında bitirilen ve halihazırda Samsun Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faal olan Samsun Uluslararası Akredite Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuarı'nın (SAMLAB), bölgede metal ve kalibrasyon konusundaki analizler anlamında duyulan eksiklikler sonucu şehir dışındaki hatta yurt dışındaki laboratuvarlara yönelme zorunluluğunu önemli ölçüde ortadan kaldırması, akredite laboratuvar test analiz hizmetlerinin bölge taleplerini karşılaması ve uluslararası kabul kriterlerinde sonuçlar sağlaması bakımından kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.

Toplantıda OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Program Yönetimi Birimi Uzmanı Dursun Demir tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Uzmanı Damla Koç, SAMLAB Genel Müdürü Hami Danış, OKA ve SAMLAB yetkililerinin de katıldığı başlangıç toplantısında söz konusu projenin içeriği, uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler ile bu aktörlerin rolleri ve sorumluluklarıyla ilgili hususlar ve projenin genel çerçevesi görüşüldü.

İlerleyen haftalarda yapılacak mutabakat toplantısıyla ise projenin uygulayıcısı, ortak ve iştirakçi kurumlar belirlenecek. - SAMSUN