Samkon'dan Kavak Myo'ya Ziyaret

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kavak Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Necati Menek'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Menek, Gümüş ve beraberindekilere yüksekokulu gezdirdi.

Gümüş, SAMKON'un üyelerinden çoğunun İstanbul'daki iş insanlarından oluştuğunu, yüksekokulda da inşaat ve ilintili bölüm ve programların bulunması dolayısıyla işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Yüksekokulun gelişim sürecinden ve değişiminden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Gümüş, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen eserlerin gelecek için ümit oluşturduğuna işaret etti.

Gümüş, SAMKON olarak Kavak MYO'ya katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaretin ardından Menek ve Gümüş, birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.