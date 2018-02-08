Samkon'dan Başkan İkiz'e Ziyaret

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Gümüş ile Genel Başkan Yardımcısı Metin Şenel ve yöneticiler, Başkan İkiz'i makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İkiz, "Gurbetteki hemşehrilerimizin bizlere sağladığı destek gerçekten önemli. Havza için hayati öneme sahip Havza Organize Sanayi Bölgemize yatırımcı bulmak konusunda sizlerin desteği önem taşıyor." diye konuştu.

Gümüş ise, Havza'nın Samsun için önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "Havza Organize Sanayi Bölgesi tamamlandı. İstanbul'da yaşayan Samsunlular olarak ilçemizin, dolayısıyla ilimizin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstererek buraya yatırımcı bulmak için çaba harcamalıyız." dedi.

Ziyaretin sonunda İkiz ve Gümüş, ziyaretin anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.

İkiz ile Gümüş ve beraberindekiler, daha sonra Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti.