Şamiyonluk kupası Yenikapı'da mı verilecek?

Şamiyonluk kupası Yenikapı'da mı verilecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı kutlamalarında almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. TFF'nin Sarı-kırmızılıların bu talebini kabul ettiği belirtildi. Peki, Şamiyonluk kupası Yenikapı'da mı verilecek?

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligde 25. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda kısa süreli bir kutlama yapılırken asıl kutlamanın detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlama yapmaya hazırlanıyor. Şamiyonluk kupası Yenikapı'da mı verilecek?

ŞAMİYONLUK KUPASI YENİKAPI'DA MI VERİLECEK?

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yapmak üzere İstanbul Valiliği ile gerekli görüşmeleri yaptı. İznin verilmesi durumunda kutlamaların Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşeceği belirtildi.

KUPAYI DA YENİKAPI'DA ALACAK

Öte yandan Galatasaray yönetimi şampiyonluk kupasının da Yenikapı'daki kutlamalarda verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF'nin de Galatasaray'dan gelen teklifi inceleyerek kabul ettiği aktarıldı.

GÖZTEPE MAÇI CUMARTESİ

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Başkan adaylığını açıklamıştı! Ali Koç'un gitmesi için imza verdi
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.