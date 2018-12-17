Şamiyonlar Ligi'nde Dev Eşleşme: Liverpool-Bayern Münih
Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.
Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu kuraları çekildi.
Geçen yılın finalisti ve İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool, Almanya'da Bundesliga'da son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih'le eşleşti.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12-13-19-20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final maçlarının tarihleri 9-10-16-17 Nisan.
Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.
Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran Cumartesi günü Atletico Madrid'in geçen yıl açılan stadyumu Wanda Metropolitano'da oynanacak.