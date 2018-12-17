Şamiyonlar Ligi'nde Dev Eşleşme: Liverpool-Bayern Münih
BBC

Şamiyonlar Ligi'nde Dev Eşleşme: Liverpool-Bayern Münih

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Şamiyonlar Ligi'nde Dev Eşleşme: Liverpool-Bayern Münih

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu kuraları çekildi.

Geçen yılın finalisti ve İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool, Almanya'da Bundesliga'da son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih'le eşleşti.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12-13-19-20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri 9-10-16-17 Nisan.

Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.

Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran Cumartesi günü Atletico Madrid'in geçen yıl açılan stadyumu Wanda Metropolitano'da oynanacak.

BBC
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