Samiri Yahudilerinin Hamursuz (Pesah) Bayramı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurbanlık koyunların taşınması

Kutlama alanından detaylar

Kutlamaya gelenlerden detaylar

Samiri rahibi ile röportaj

Samiri Efsane Toplumu Başkanı Yacoub Abdullah Al-Kahn ile röportaj

Dua edilmesi

Kurban kesilmesi Ortadoğu'nun gizemli topluluklarından biri olan Samiri Yahudileri, Filistin'in Nablus kentinde Hamursuz (Pesah) Bayramı'nı kutladı. Gerizim Dağı'nın çevresinde yaşayan Samiriler, güneşin batımına doğru hep bir ağızdan okudukları Tevrat ayetleri ile başladıkları dini ayinlerini, gün batımıyla beraber kurban keserek İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışını andı.