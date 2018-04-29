Samiri Yahudilerinin Hamursuz (Pesah) Bayramı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurbanlık koyunların taşınması Kutlama alanından detaylar Kutlamaya gelenlerden detaylar Samiri rahibi ile röportaj Samiri Efsane Toplumu Başkanı Yacoub Abdullah Al-Kahn ile röportaj Dua edilmesi Kurban kesilmesi Ortadoğu'nun gizemli topluluklarından biri olan Samiri...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kurbanlık koyunların taşınması
Kutlama alanından detaylar
Kutlamaya gelenlerden detaylar
Samiri rahibi ile röportaj
Samiri Efsane Toplumu Başkanı Yacoub Abdullah Al-Kahn ile röportaj
Dua edilmesi
Kurban kesilmesi Ortadoğu'nun gizemli topluluklarından biri olan Samiri Yahudileri, Filistin'in Nablus kentinde Hamursuz (Pesah) Bayramı'nı kutladı. Gerizim Dağı'nın çevresinde yaşayan Samiriler, güneşin batımına doğru hep bir ağızdan okudukları Tevrat ayetleri ile başladıkları dini ayinlerini, gün batımıyla beraber kurban keserek İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışını andı.