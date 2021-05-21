Samira Efendi kimdir? Eurovision yarışmasına katılan Efendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!
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Samira Efendi kimdir? Eurovision yarışmasına katılan Efendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Samira Efendi kimdir? Eurovision yarışmasına katılan Efendi kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Eurovision yarışmasına katılan Samira Efendi geliyor. Peki, Samira Efendi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Samira Efendi'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek Samira Efendi kimdir merak ediliyor. Peki, Samira Efendi kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Tüm detaylar haberimizde.

SAMİRA EFENDİ KİMDİR?

Samira Efendi (Azerice: Samir? Az?r qızı ?f?ndiyeva; d. 17 Nisan 1991) veya sahne adıyla Efendi, Azeri şarkıcı.

Samira Efendi doğum tarihi : 17 Nisan 1991

Samira Efendi kaç yaşında : 30 yaşında

Samira Efendi nereli : Azerbaycan

Samira Efendi mesleği ne : Şarkıcı

Daha önce Böyük S?hn? (2014), The Voice of Azerbaijan (2015-2016) ve Silky Way Star (2017) gibi ses yarışmalarında yer alan Efendi'nin kariyeri 2009 yılında Yeni Ulduz adlı yarışmaya katılmasıyla başladı. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etti ve üçüncü oldu. Efendi 2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi oldu.

28 Şubat 2020 tarihinde İTV tarafından Efendi'nin 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ın temsilcisi olacağı açıklandı. Fakat yarışma COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edildi. 20 Mart 2020 tarihinde Efendi resmî Instagram sayfasından İctimai TV tarafından kendisine 2021 Eurovision Şarkı Yarışması için tekrar temsilcilik hakkı verildiğini bildirdi. Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek.

DİSKOGRAFİ

  • "Yarımın Yarı"
  • "Sen Gelende"
  • "Yol Ayrıcı"
  • "Cleopatra"
  • "Mata Hari"

Bunlara ek olarak başarılı şarkıcıyı "@efendi_music" instagram hesabından takip edebilirsiniz.

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