Samimiyet İçin 'Sarıl Bana' Deneyi

Samimiyet için 'sarıl bana' deneyi

Antalya'da 'sarıl bana' adlı sosyal deneyi yapan genci birçok kişi dilenci zannederken, bir çok kişi ise duyarsız kalmayıp gence sarıldı



ANTALYA - Antalya'da 15 yaşındaki gencin yaptığı sosyal deney vatandaşların dikkatini çekti. Gözlerini bağlayıp, kollarını açan ve boynuna üzerinde 'sarıl bana' yazılı tabela yazan gence bir çok kişinin sarıldığı gözlendi.

Kayserili Burak Memiş, Muratpaşa Kazım Özalp Caddesi'nde bir süs havuzunun önüne gelerek sosyal deney yapmaya karar verdi. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce caddenin en işlek olduğu saati seçen genç gözünü bağladı, kollarını iki yana açtı. Boynuna, üzerinde "Sarıl bana" yazılı bir tabela astı. Bu arada bir arkadaşı da kendisini telefon kamerasıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar genci dilenci zannederken, bazıları ise durarak bir müddet genci izledi. Memiş'in yaptığı deneyi bir saat kadar sürdürdü. Yoldan geçenlerden bazıları sarılmaktan çekindiği gözlenirken, bazıların ise sımsıkı sarıldığı gözlendi. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken genç çocuğa bazı turistlerin de sarıldığı gözlendi.

"Samimiyete ihtiyacımız var"

Son olarak kendisine zabıta sarıldı ve deney sonlandırıldı. Çekilen videolar ise sosyal medya üzerinden 'Sarıl Bana' başlığıyla paylaştı. Deneyi yapan Memiş, "Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı artık toplumun samimiyete ihtiyacı olduğunu düşündüm ve bu videoyu çektim. Yaklaşık 4 aydır bu youtube işiyle uğraşıyorum. Videolarımı telefon kamerasıyla çekiyorum ve eğlenerek yapıyorum" dedi.