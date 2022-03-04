Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında, nereli? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şamil Tayyar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şamil Tayyar kaç yaşında, nereli? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi! Şamil Tayyar kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Şamil Tayyar hakkında araştırmalar yapılıyor. Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında, nereli? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!
ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?
1 Mart 1965'te Gaziantep İslahiye'de doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Fidan'dır.
Gazeteci-Yazar; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi.
Çeşitli gazete ve televizyon kanallarında çalıştı.
24. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi.
İyi düzeyde İngilizce bilen Tayyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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