Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında, nereli? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!

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ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

1 Mart 1965'te Gaziantep İslahiye'de doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Fidan'dır. Gazeteci-Yazar; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Çeşitli gazete ve televizyon kanallarında çalıştı. 24. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Tayyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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