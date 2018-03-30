Şamil Tayyar'ın "Fetö Borsası" İddiası

Şamil Tayyar'ın "Fetö Borsası" İddiası

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tayyar'ın "tanık" sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.

Şamil Tayyar'ın

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tayyar'ın "tanık" sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şamil Tayyar'ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdi.

Başsavcılık yetkilileri, Tayyar'ın gelecek günlerde bilgisine başvurulmak üzere çağrılacağını bildirdi.

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