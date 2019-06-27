Sami Yılmaztürk Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

Mimarlar Odası'nın 2010 yılından itibaren düzenlediği, mimarların deneyimlerini mimarlık topluluğu ile paylaştığı "Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumları"nın beşincisi bu yıl İstanbul Büyükkent eski Şube Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk anısına 27-28 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Toplantıda, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanında ; mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) uygulamalarının konuşulması hedefleniyor.

Kültürel mirasların korunması, geliştirilmesi için düzenlenen sempozyumda, mimarlar son dönemde üretilen proje ve uygulamalarla birlikte süreç boyunca yaşanan problemleri meslektaşlarıyla bilimsel tartışma ve değerlendirme çerçevesinde paylaşacaklar.

Sempozyuma katılacak Projeler için belirlenen koşullar :

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olacak:

1- Proje sunuşu,

2- Proje ve uygulamasının sunuşu,

3- Uygulama sunuşu.

Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi bekleniyor. Sempozyuma başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilecek.

Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekiyor.

Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanmış olması esas alınacak.

Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekiyor.

Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için;

– Müellifinin T.C. vatandaşı olması,

– Bulunduğu ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacak.

Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve/ veya uygulama ile katılabilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda, bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecek. Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacak. Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul