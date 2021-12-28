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Sami Uğurlu: "Zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Sami Uğurlu: "Zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu: "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" Ziraat Türkiye Kupası 5.

- Sami Uğurlu: "Zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu:

"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Kocaelispor'u uzatmalarda 5-3 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Sami Uğurlu, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyleyerek, "Zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı" dedi.

Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 kazanmayı başaran ve Kocaelispor'u kupanın dışına iten Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Sami Uğurlu maçın ardından konuştu. Karşılaşmanın zorlu geçmesini beklediklerini söyleyen Sami Uğurlu, "Ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Süper Lig takımı olmamasına karşın ne kadar etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk. Maça hızlı başlayıp golü bulduk ama sonraki dakikalarda çok fırsat bulmamıza rağmen net pozisyonları değerlendiremedik. Zaman zaman Kocaelispor'un geçişlerinde az da olsa sıkıntı yaşadık. Bu durum kupa maçlarının genetiğinde de olan bir şey, çok enteresan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Eksiklerimiz var, bunları net şekilde görebiliyoruz. 5 gol attık ama çok daha fazlasını net şekilde kaçırdık. Bu pozisyonları kalabalık olarak yakalamamız bizim istediğimiz bir kurgu. Ama hücumu sonlandıramadığımız zaman bunun dönüşlerinde sıkıntı yaşadık. Tur atladığımız için mutluyuz. Zor ancak arka arkaya 3 lig maçı oynadıktan sonra bu maça çıkmak, fiziki yorgunluğunu da gösterdi. Kupada hedefimiz var. Gidebildiğimiz en iyi noktaya gitmek istiyoruz. Eksiklerimizi daha çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu: Zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı

Sami Uğurlu: Zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı

Sami Uğurlu: Zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı

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İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor Haberleri

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