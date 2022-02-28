Sami Uğurlu: Kasımpaşa'yı küme düşürmeye gücü yetmez

"Altay Bayındır çok iyi bir maç çıkardı ve skorun değişmesini engelledi"

"Topsuz oyunu agresif oynamamız gerekiyor"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Fenerbahçe'den 3-4 oyuncuyla konuştuk ve onlar da en az bizim kadar şaşkınlar neden faul verilmedi diye. Neden VAR'a gitmediğini oyuncular da çok anlamış değil. Eren de konuştu diğer rakip oyuncularla. Eren'e 'Evet VAR'a gideceğim, bakacağım' demiş ama sanırım VAR'dan çağrılmadığı için gitmedi hakem. Ama bu pozisyonda VAR'a çağrılmamak ve maç oynanırken, bütün stadın görmüş olduğunu görmemiş olabilirsin. Ama bu pozisyonda VAR'a çağrılmamak gerçekten akıl alır gibi değildi."