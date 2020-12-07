Samet Zili: Pandemi Döneminde Türk Güzellik Sektöründeki Eğitim Tavan Yaptı
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Samet Zili: Pandemi Döneminde Türk Güzellik Sektöründeki Eğitim Tavan Yaptı

07.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:26
Samet Zili: Pandemi Döneminde Türk Güzellik Sektöründeki Eğitim Tavan Yaptı

Geçtiğimiz mart ayından bu zamana kadar, pek çok firma ve merkezlerin kapatılmasından dolayı, herkes büyük bir zarara uğradı. Özellikle kuaförlerinde oldukça çok etkilendiği bu dönemde, birçok kuaför ve saç tasarım uzmanları kendilerini eğitime verdi.

Evde kal sloganıyla, tüm kuaförlerin kapatılmasıyla konusunda uzman olan saç tasarım merkezlerinin sahipleri, ekiplerini online eğitime yönlendirdi. Bu konuda Londra'da büyük bir ivmeyle yoluna devam eden Samet Zili, Türkiye'deki birçok kuaför zincirinin ekiplerine eğitim verdi.

Samet Zili, "Uzun yıllardır pek çok ülkede yaşadım. Binlerce farklı saçlara dokundum. Her birinin cinsi, rengi, huyu ve suyu bambaşka. Ben ve ekibim özellikle saçın cinsine, kişinin yaş ve ten rengine göre renklendirme, kesim ve farklı tasarımları uygulamaktayız. Her saç herkese yapılmaz. Bu yüzden, pandemi sürecinde birçok ülkeden gelişler açık olmadığı için, bizler uzman ekibimizle birlikte başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinde yer alan saç tasarım merkezlerine online eğitim verdik. Bu dönemde, inanın kuaförlerin gelişimi, kendini eğitmesi ve çalıştığı merkezdeki uzmanlığının artması için çok güzel bir fırsata dönüştü. Bu eğitimlerin online olmasının şu anlamda hepimize yararı oldu. Korona virüs salgını dolayısıyla hem temas etmedik hem de ekibin kendi ülkesinden gelmesine gerek kalmadı. Kuaförler açıldıktan sonra dikkat ederseniz birçok saç tasarım merkezlerinin çalışanları daha bilinçli ve renklendirme de özellikle şahaneler yaratmakta. Tabi bu eğitimler ile güzel dönüşleri almak bizleri de çok gururlandırıyor." diye ifade etti.

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