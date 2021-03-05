Samet Liçina kimdir, kaç yaşında? Armağan Çağlayan'ın konuğu Samet Liçina'nın boyu kaç, aslen nereli?

Sosyal medya fenomeni olan Samet Liçina hakkında Samet Liçina kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları aranıyor. Kerimcan Durmaz'ın da yakın arkadaşı olan Samet Liçina DJ'lik de yapmıştır. Peki, Samet Liçina'nın mesleği nedir? İşte Samet Liçina'nın hayatı ve biyografisi...

Sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı olan Samet Liçina, Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla büyük dikkat toplayan Samet Liçina hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Samet Liçina kimdir, kaç yaşında?

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Sırbistan asıllı olan Liçina, Dj olarak sahne alsa da sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. 23 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Sırbistan Novi Sad, babası ise Karadağ Montenegro nüfusundandır. 28 yaşında olan Liçina, 3 kardeş olduğunu ve birini lösemi nedeniyle yıllar önce kaybettiğini ifade etmişti. Ken Doll'a benzemek için hiç bir şey yapmadığını doğuştan benzediğini belirtti. Estetiğe olan ilgisi nedeniyle bağımlı olabileceğini açıkladı. İlk estetiğini de 17 yaşında yaptırdı.

Gece gündüz vakit buldukça yüzdüğünü bu şekilde formda kaldığını belirtmişti. Geçirdiği estetik ameliyat sayısını bilmediğini ve yılda bir defa yaptırmak istediğini de ifade etti.

Sosyal medyada öne çıkan isimler arasında olan Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi influencerlarla da pek çok görseli vardır.