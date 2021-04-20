Samet Erkuş kimdir? Joker Samet Erkuş kaç yaşında, biyografisi!
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Samet Erkuş kimdir? Joker Samet Erkuş kaç yaşında, biyografisi!

Samet Erkuş kimdir? Joker Samet Erkuş kaç yaşında, biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Samet Erkuş kimdir? Joker Samet Erkuş kaç yaşında, nereli? Samet Erkuş mesleği nedir? Samet Erkuş hayatı ve biyografisi nedir? TJK'nın Adana yarışında attan düşerek yaralanan Jokey Samet Erkuş, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Jokey Samet Erkuş'a ne oldu?

Samet Erkuş kimdir? Joker Samet Erkuş kaç yaşında, nereli? Samet Erkuş mesleği nedir? Samet Erkuş hayatı ve biyografisi nedir? TJK'nın Adana yarışında attan düşerek yaralanan Jokey Samet Erkuş, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Jokey Samet Erkuş'a ne oldu? İşte detaylar haberimizde…

SAMET ERKUŞ KİMDİR?

Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş'un 1 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Erkuş'un evlilik hazırlığı yaptığı sırada talihsiz olayın başına geldiği kaydedildi.

JOKEY SAMET ERKUŞ'UN SON DURUMU NASIL?

Jokey Samet Erkuş son durumu ile merak ediliyor. Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan jokey Samet Erkuş'un ameliyata alındığı hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor.

TJK'nin pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşu'sunda, 1200 metre çim pistteki yarışın başlamasından kısa süre sonra "Luminary" isimli attan düşen jokey Samet Erkuş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Erkuş, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Öte yandan, TJK'den yapılan açıklamada da kafatasında kırık tespit edilen Erkuş'un beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındığı belirtilerek, "Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden jokeyimizin durumu ciddiyetini korumaktadır. Samet Erkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Adana'daki at yarışlarında feci bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastaneye kaldırıldı
Adana'daki at yarışlarında feci bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastaneye kaldırıldı
Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor
Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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