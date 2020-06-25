Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı
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Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı

Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde denize giren Samet Kırca (16) boğularak hayatını kaybederken, kardeşini kurtarmak için denize giren Muhammet Kırca(21) ise üniformasını çıkartarak denize giren polis tarafından kurtarıldı.

25.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:03

Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde denize giren Samet Kırca (16) boğularak hayatını kaybederken, kardeşini kurtarmak için denize giren Muhammet Kırca(21) ise üniformasını çıkartarak denize giren polis tarafından kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde meydana geldi. Babaları Nihat Kırca ile birlikte sahile gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Kardeşi Samet'in açılarak gözden kaybolduğunu gören Muhammet Kırca, kardeşini kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Bir süre sonra Muhammet Kırca'nın da gözden kaybolması üzerine baba Nihat Kırca, 112 Acili arayarak yardım istedi.

Babanın haber vermesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine ilk ulaşan ekip olan Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hereke Polis Merkezi Amirliği'nde görevli bir komiser yardımcısı, kıyıdan suyun altında olduğu görülebilen Muhammet Kırca'yı kurtarmak için üniformasını çıkararak suya atladı. Sudan çıkarılan Muhammet Kırca, ambulans içerisinde tedaviye alınırken, daha derinde olduğu anlaşılan Samet Kırca'yı bulmak için deniz polisi ve Sahil Güvenlik tekneleri bölgeye geldi.

Su altına giren dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık aramanın ardından kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve yaklaşık 2,5 metre derinlikte olan Samet Kırca'yı bularak kıyıya çıkardı. Hemen ambulansa götürülen Samet Kırca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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