Samet Aybaba: "Yukarıdakilerle Aramızın Açılmasını İstemiyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Yukarıdakilerle aramızın açılmasını istemiyoruz. Oralarda bir yerde kendimize yer bulalım istiyoruz." dedi.

Samet Aybaba:

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına  yaptığı açıklamada, Galatasaray galibiyeti nedeniyle keyifli olduklarını söyledi.

Ligin kaliteli ve en iyi kadrolarından birini yendiklerini dile  getiren Aybaba, "Şimdi önümüzde çok daha önemli bir maçımız var, Kayserispor  maçı. İyi takım, çok iyi mücadele ediyorlar, lige damga vuran takımlardan biri.  Baskı, pres yapıyorlar. Aramızdaki puan farkı da 4. Bizim için çok önemli bir  maç. Onlar için de tabii çok önemlidir. Şimdiden çalışmalarımıza o yönde  başladık. Mutlaka Kayserispor maçından puan almak istiyoruz. Yukarıdakilerle  aramızın açılmasını istemiyoruz. Oralarda bir yerde kendimize yer bulalım  istiyoruz. Çalışmalarımız başladı, oyuncularımızın isteği, arzusu çok iyi.  Keyifleri de çok iyi. İnşallah coşkulu bir oyunla oradan puan alıp, Sivas'a  döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, Galatasaray maçı öncesi gerçekleşen kazada  yaralanan sarı-kırmızılı bir taraftarı özel aracıyla hastaneye göndermesini  hatırlatması üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Onlar bizim misafirimiz. Bir arkadaşımızın omzu çıkmıştı, soyunma  odamızın önünden geçiyordu, odaya aldım. Onun da annesi, babası var, o da bizim  evladımız, hiç fark etmez. Doktorlarımız orada müdahale etti. Bence çok özel bir  şey olmamalı bu, öyle farkındalık yaratmamalı. Normalde her insanın yapması  gereken şey. Bu kaybettiğimiz özellikleri bir an önce yeniden kazanalım.  Toplumumuzdaki bu sevgi, kardeşlik, birliktelik futbolun da temelinde yatar  zaten."

Antrenman

Sivas ekibi, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı  Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde  gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, top kapma çalışmasıyla  devam etti.

Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, CK Çamlıbel Elektrik'in  "Askıda Ekmek" projesine destek olmak için bağış zarfı alarak çalışanlarla  fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Skorer

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