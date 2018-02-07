Samet Aybaba: "Yukarıdakilerle Aramızın Açılmasını İstemiyoruz"

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray galibiyeti nedeniyle keyifli olduklarını söyledi.

Ligin kaliteli ve en iyi kadrolarından birini yendiklerini dile getiren Aybaba, "Şimdi önümüzde çok daha önemli bir maçımız var, Kayserispor maçı. İyi takım, çok iyi mücadele ediyorlar, lige damga vuran takımlardan biri. Baskı, pres yapıyorlar. Aramızdaki puan farkı da 4. Bizim için çok önemli bir maç. Onlar için de tabii çok önemlidir. Şimdiden çalışmalarımıza o yönde başladık. Mutlaka Kayserispor maçından puan almak istiyoruz. Yukarıdakilerle aramızın açılmasını istemiyoruz. Oralarda bir yerde kendimize yer bulalım istiyoruz. Çalışmalarımız başladı, oyuncularımızın isteği, arzusu çok iyi. Keyifleri de çok iyi. İnşallah coşkulu bir oyunla oradan puan alıp, Sivas'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, Galatasaray maçı öncesi gerçekleşen kazada yaralanan sarı-kırmızılı bir taraftarı özel aracıyla hastaneye göndermesini hatırlatması üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Onlar bizim misafirimiz. Bir arkadaşımızın omzu çıkmıştı, soyunma odamızın önünden geçiyordu, odaya aldım. Onun da annesi, babası var, o da bizim evladımız, hiç fark etmez. Doktorlarımız orada müdahale etti. Bence çok özel bir şey olmamalı bu, öyle farkındalık yaratmamalı. Normalde her insanın yapması gereken şey. Bu kaybettiğimiz özellikleri bir an önce yeniden kazanalım. Toplumumuzdaki bu sevgi, kardeşlik, birliktelik futbolun da temelinde yatar zaten."

Antrenman

Sivas ekibi, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, CK Çamlıbel Elektrik'in "Askıda Ekmek" projesine destek olmak için bağış zarfı alarak çalışanlarla fotoğraf çektirdi.