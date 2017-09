Samet Aybaba: Yerli Oyuncular Kendilerini Geliştirmiyor

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, yabancı sınırlamasına değindi. Aybaba, yerli futbolcuların kendilerini geliştirmediği sürece yabancı sayısının artacağını söyledi.



Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular istasyon çalışması, açma-germe ve kısa alanda pas çalışması yaptı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba 2-0 kaybedilen Kayserispor maçını değerlendirdi. Önlerinde çok uzun bir periyot olduğunu ifade eden Aybaba, "Bir önceki maç oyun içinde eksik kaldık, bir 45 dakika sonra hamle hakkımızı kaybettik. Öncesinde sakatlar var, yeni katılanlar var, bir gün antrenmana çıkan arkadaşlarımız var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Takım gibi durmaya çalışıyorlar. Birtakım şeyleri geliştirmeye çalışıyorlar. Zamana ihtiyaçları var, bunları hep söyledik. Lig devam ediyor. 30 maçlık bir periyodumuz var. Şimdi önümüzde Osmanlıspor maçı var. Onlar da bekledikleri puanları toplayamadılar. Onlar da biraz sorunlu başladılar. Zor bir maç olacak her iki takım için de. Biz artık yeni katılanlarla daha iyi takım olma yolunda daha iyi mesafe kat edeceğiz diye düşünüyorum. Her maç üzerimize katarak devam edeceğiz. Hedeflerimiz var, sezon sonu planladığımız şeyler var. Arkadaşlarımızın isteği, coşkusu kırılmazsa, bizle birlikte bizi sevenlerin, Sivasspor'u destekleyenlerin istekleri ve coşkusu kırılmazsa hedeflediğimiz yerde sezon sonu ligi bitiririz diye düşünüyorum. Önümüzde planladığımız 3 haftalık dönemi iyi geçirmek istiyoruz. Ne kadar puan toplarsak toplayalım, biz en çok puanı toplayacağımız haftalar bunlar diye düşünüyoruz. Ondan sonra zaten bizim takımımız bir arada olmaktan da, takım oyunu oynamaktan da, bir arada çalışmaktan da bir sürü şeyleri öne götürmüş olacaklar. O nedenle şu 3 haftada ne kadar puan toplarsak bizim için çok iyi olacak diye düşünüyoruz" dedi.



'YERLİ OYUNCULAR KENDİLERİNİ GELİŞTİRMİYOR'



Bir basın mensubunun Sivasspor'daki artan yabancı oyuncu sayısı ile ilgili soruya ise Aybaba "Türkiye'de genç oyuncuları en çok destekleyen, oynatan benim ama maalesef bizim oyuncularımızın da kendilerini sorgulamaları lazım. Neden böyle oluyor, niye onlar daha çok yer alıyor. İşte biz burada çalışıyoruz. Hiç kimseye farklı bakmıyoruz, yabancı yerli diye ayrım mı var bizde. Hatta biz kendi çocuklarımıza daha istekli, daha coşkulu, sevgi dolu bakıyoruz, onlardan ayırmıyoruz. Ama onların da niye olmuyor diye, niye bunu başaramıyorlar diye, niye dışarıdan gelen oyuncu önlerine geçiyor diye ona göre çalışmaları, ona göre düşünmeleri, karşılıklı kulüple olan anlaşmalarının ne karşılığı olduğunu bilip emeklerini vermeleri ve işine saygı duymaları gerekiyor. Maalesef bizim oyuncularımızda bunun arkasına sığınmasın. Yabancı oyuncu sayısının arkasına sığınmasın. Türkiye'de bu işe en çok karşı olan benimdir. Her açıklamamda bu sayıya karşı olduğumu söyledim ama işin içinde devamlı kaldığınız sürece de maalesef bizim oyuncularımızın da kendilerini geliştirmekte çok sıkıntılı. Oyuncuları birer birer geliştirmedikçe, takım halinde düşünce olarak, profesyonellik olarak bazı şeyleri yapamadığımız sürece yabancı sayısı daha da artar. Serbest kalır. Hiç yerli oyuncu kalmaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



'TARAFTARLAR BENİ ÇOK İSTEDİ'



Demir Grup Sivasspor'un yeni transferlerinden Delvin N'Dinga ise Sivas'a gelmesinde taraftarların büyük etkisinin olduğunu söyledi. Eski Beşiktaşlı oyuncu Manuel Fernandes'ten de bilgi aldığını ifade eden N'Dinga, "Kulübümüze, başkanımıza çok teşekkür ederim beni seçtikleri için. Tüm taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce sosyal medyadan beni çok istediler. Artık kendimi gösterme zamanım geldi. Bunun için çok çalışma yapacağım. Taraftarların buraya gelmemde çok büyük etkisi oldu aslında ama, ondan sonra çok şehir hakkında araştırmalar yapmadım. Yeni bir keşif, yeni bir şehir, yeni bir kulüp. Bu atmosferi aslında aldım. Ondan dolayı büyük bir etken oldu gelmem için. Buraya gelmeden önce Lokomotiv Moskova takımında oynayan Manuel Fernandes'e sordum o burada oynamadı, ama Türkiye'de oynadı, Sivas'ta maç oynamıştı. Ondan da olumlu cevap gelince gelmeye karar verdim" dedi.



- Sivas