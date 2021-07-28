Samet Aybaba, TYT-AYT birincilerini tebrik etti
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Samet Aybaba, TYT-AYT birincilerini tebrik etti

Samet Aybaba, TYT-AYT birincilerini tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı 4 genel alanın üçündeki birincilikler Adana'dan çıktı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı 4 genel alanın üçündeki birincilikler Adana'dan çıktı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Adanamız artık her dalda şampiyonluğa oynamalıdır" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba da konuyla ilgili bir mesaj yayımladı. Aybaba, açıklanan sınav sonuçlarının ardından çok mutlu olduklarını belirterek, "TYT-AYT birincilerinin Adana'dan çıkmasına çok sevindik. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adanamız artık her dalda şampiyonluğa oynamalıdır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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