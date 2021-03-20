Samet Aybaba: "Pozisyon bulduk ama gol bulamadık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samet Aybaba: "Pozisyon bulduk ama gol bulamadık"

20.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:07
Samet Aybaba:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Eskişehirspor maçının ardından, "Pozisyon bulduk ama gol bulamadık" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Eskişehirspor maçının ardından, "Pozisyon bulduk ama gol bulamadık" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Samet Aybaba, gelecek maçlara odaklanacaklarını belirterek, "Böyle hedefi kalmamış takımlara karşı önce baskılı oynayıp, gol bulup, onun bu hedefsizliğinden kaynaklanan motivasyon eksikliğini doğru yönetmek lazımdı. Biz pozisyon bulduk ama gol bulamadık. Oyunun genelinde vasat bir oyun sergiledik. Keşke daha önce öne geçebilseydik. Rakip bulduğu gol sebebiyle öne çıkacaktı, biz de orada daha çok pozisyon bulabilirdik diye düşünüyorum. Futbol bu, ne olursa olsun bizim gibi bir hedefi olan takımın öne geçtikten sonra bu kadar basit bir gol yememesi lazım. Bu bize ders olsun. Önümüzde 7 maçımız var ve hepsi bir final. Ona göre konsantre olacağız, çalışacağız ve hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli daha disiplinli daha coşkulu daha istekli olup bir an önce hedefe ulaşmak lazım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Özcan Bizati Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samet Aybaba: "Pozisyon bulduk ama gol bulamadık" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 19:11:21. #1.14#
title