Samet Aybaba: "Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samet Aybaba: "Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samet Aybaba: 'Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Her maç final, bir maçı daha geçtik. Şimdi önümüzde daha ciddi bir maç var. Hedefe adım adım ilerliyoruz diye düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti
Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Her maç final, bir maçı daha geçtik. Şimdi önümüzde daha ciddi bir maç var. Hedefe adım adım ilerliyoruz diye düşünüyorum" dedi.

Adana Demirspor TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım. Çok pozisyon bulduk. Pozisyon az verdik. Rakibin birlikte oynamasından kaynaklanan ezberini bozmak için bir takım taktiksel çalışmalar yapmıştık, onları doğru uyguladık. Sahanın her yerinde baskı uyguladık. Yapamadığımız bir tek şey vardı, sonlandırma ile ilgili sorunumuzu bir türlü çözemedik. Çok öncesinde koparabileceğimiz bir maçı, 90 dakikaya kadar taşıdık. En sıkıntı bölüm orasıydı. Öncesinde bu kadar iyi yaptığımız şeyi golle taçlandırsaydık belki çok daha farklı ve rahat bir maç olabilirdi. Her maçta böyle pozisyonlara girip kaçırmak doğru bir şey değil. Zor maçlar var biliyorsunuz. Her maç final, bir maçı daha geçtik. Şimdi önümüzde daha ciddi bir maç var. Hedefe adım adım ilerliyoruz diye düşünüyorum. Oyuncularımızın sahadaki coşkusu isteği, mücadelesi bizi her geçen gün daha da umutlandırıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Su Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Bahar Candan Demet Akalın
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ambulans
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samet Aybaba: "Mükemmele yakın bir oyun, her şeyi yaptı oyuncularım" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 21:57:57. #1.15#
title