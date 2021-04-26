Samet Aybaba: "Mükemmel bir takım olduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samet Aybaba: "Mükemmel bir takım olduk"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3-0'lık Tuzlaspor galibiyeti sonrası, "Oyuncularım takım içindeki dayanışmayı öğrendi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3-0'lık Tuzlaspor galibiyeti sonrası, "Oyuncularım takım içindeki dayanışmayı öğrendi. Mükemmel bir takım olduk" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyuncularımla gurur duyuyorum, son haftalarda inanılmaz mücadele ediyorlar. Hepsi istekli, hepsi coşkulu. Her maçı final maçı görerek buralara geldik. Önümüzde böyle iki maç daha var. Kazanıp grubun lideri olmak istiyoruz. Oyuncularım takım içindeki dayanışmayı da öğrendi. Mükemmel bir takım olduk. Maçlar da bunu gösteriyor. Müthiş işler yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Samet Aybaba: 'Mükemmel bir takım olduk'
Samet Aybaba: 'Mükemmel bir takım olduk'
Samet Aybaba: 'Mükemmel bir takım olduk'
Samet Aybaba: 'Mükemmel bir takım olduk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samet Aybaba: "Mükemmel bir takım olduk" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 02:35:48. #1.16#

title