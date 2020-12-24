Samet Aybaba: "Karşımıza engeller çıkıyor"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1'lik Konyaspor mağlubiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarının kırılma anı Lennon'un ikinci sarı karttan oyundan atılması" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, "Kazanamamanın verdiği stres, sahada oyuncularımı biraz etkiliyor. Ama bugün oyun içerisinde 2 topumuz direkten döndü, bir gol attık. İkinci yarının kırılma anı Lennon'un ikinci sarı karttan oyundan atılması. Sonrasında takımımızın penaltısı var. Bu işlerin içerisinden nasıl çıkacağız bilemiyorum. Karşımıza engeller çıkıyor. Oyuncularım eşlinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar, büyük bölümde de yapıyorlar. Çok sık maçlar var artık. Toparlanıp kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı