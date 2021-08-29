Samet Aybaba istifa etti
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Samet Aybaba istifa etti

Samet Aybaba istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti.

Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti.

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 puan toplayan Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi. 26 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran mavi-lacivertli takımın bu başarısında önemli rol oynayan Teknik Direktör Samet Aybaba görevinden ayrıldı.

Adana Demirspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, aldığımız karar gereği, Samet Aybaba hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar verdiği hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dileriz" denildi.

Konyaspor ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Balotelli, 57. dakikada yerini Ezeh'e bırakmıştı. Bu oyuncu değişikliği sonrasında Balotelli'nin tepkileri mücadeleye damga vurmuştu.

Oyuncu değişikliği tabelasında forma numarasını gördükten sonra saha kenarına yavaş adımlarla gelen Balotelli'nin, kulübede uzun süre bağırdığı ve tepkisini gösterirken yanındaki takım arkadaşına da fiziksel müdahalede bulunduğu kameralara yansımıştı.

Samet Aybaba da Süper Lig'de oynanan 3 maçın ardından yaptığı açıklamalarda Balotelli ve Belhanda'yı eleştirmişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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