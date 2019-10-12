Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

12.10.2019 10:17

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra akşam ilk antrenmanına çıktı.



Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.



Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA