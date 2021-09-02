Samet Aybaba: "Gelişen bir takım olaylar, futbol doğrularım ile örtüşmedi"
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Samet Aybaba: "Gelişen bir takım olaylar, futbol doğrularım ile örtüşmedi"

Samet Aybaba: 'Gelişen bir takım olaylar, futbol doğrularım ile örtüşmedi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'dan ayrılan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Süper Lig'e çıkışımız itibari ile kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum.

Adana Demirspor'dan ayrılan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Süper Lig'e çıkışımız itibari ile kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum. En mutlu olmamız gereken dönemlerin birçoğunu, maalesef üzgün ve mutsuz geçirdik" dedi.

Adana Demirspor, geçen Pazar günü Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Mavi-lacivertli ekip dün itibariyle de İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllığına anlaştı.

Teknik direktör Samet Aybaba, bugün yazılı bir açıklama yayınladı.

Adana Demirspor için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Aybaba, "27 Şubat 2021 tarihinde, içimden bir an olsun eksilmeyen memleket sevdam ile başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörlüğü görevimi, bugün itibari ile sonlandırmış bulunmaktayım. Bu güzel serüvene hangi koşularda başladığımızı, bizden önce neler yaşandığını ve kulüp olarak bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmeyi, futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sadece bu zaman dilimi içerisine sığdırılan hikayeye, hakkaniyetli bakmanızı temenni ediyorum. 46 yıllık futbol yaşantımın hiç bir döneminde; yaptığım fedakarlıkların, ülke futboluna kazandırdığım oyuncuların ya da elde ettiğim başarıların fark edilmesini, takdir görmesini ya da teşekkür edilmesini beklemedim. Konu güzel memleketim olduğundan, yine böyle bir beklentide değilim. Çok şey konuşabilir, anlatabilirim. Ancak futbol yaşantım boyunca yapmadığım bir şeyi, şimdi yapmanın çok anlamlı olmayacağını düşünüyorum.

Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bunu bilmeniz yeterli" dedi.

Kulüpte yaşanan bazı olayların kendi futbol doğrularıyla örtüşmediğini ifade eden Aybaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sadece kamuoyunda çok fazla tartışılan, adımın geçtiği bir sürece değinmek istiyorum. Süper Lig'e çıkışımız itibari ile kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum. En mutlu olmamız gereken dönemlerin bir çoğunu, maalesef üzgün ve mutsuz geçirdik. Sonuç olarak paylaşmaktan hicap duyacağım bazı hadiseler sebebiyle, karşılıklı olarak ayrılık kararı verdik. Bu kararın iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Adana Demirspor taraftarlarına, şehrin önde gelenlerine, bana hissettirdikleri karşılıksız sevgi ve gösterdikleri itibar için teşekkür ediyorum. Bu değerlerin, satın alınamayacak şeyler olduğunu, bir hemşeriniz olarak çok iyi biliyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samet Aybaba: "Gelişen bir takım olaylar, futbol doğrularım ile örtüşmedi" - Haberler Spor
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