Samet Aybaba, Forvet Transferi Yapacaklarını Açıkladı

Spor Toto Süper Ligde haftanın açılış maçında Göztepe, Bursaspor'u Bornova Stadında konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Golsüz eşitlikle biten müsabakanın ardından Bursaspor puanını 20'ye, Göztepe ise 19'a yükseltti.

Maç sonunda konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba şu ifadeleri kullandı:

"Hücumda sorun yaşıyoruz. Sakat oyuncularımız var. Güzel şeyler de oluyor tabi. Bu takım gelişecek ama güzel mücadele ediyoruz. Eksikleri de gelişirse ilk yarıyı 23 puanla kapatmak istiyoruz. Bir forvet ve kenar oyuncusu almak istiyoruz. İstediğimiz oyuncuları kadroya katabilirsek daha keyifli bir futbol seyrettireceğiz. Genç oyuncuları hazırlamak ve onların heyecanını görmek çok keyifli. Onlar şimdi alttakilerin de sorumluluğunu üstlendi ve onlara ışık oluyorlar."