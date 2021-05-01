Samet Aybaba: "Final maçını da kazanmak istiyoruz"
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Samet Aybaba: "Final maçını da kazanmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Spor

- Samet Aybaba: "Final maçını da kazanmak istiyoruz" Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3-0 kazandıkları Balıkesirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum.

- Samet Aybaba: "Final maçını da kazanmak istiyoruz"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3-0 kazandıkları Balıkesirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzde final maçı kaldı. O maçı da kazanıp tur atlamak istiyoruz" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu oyuncu gurubuyla gurur duyuyorum. Geldikten sonra karma karışlık çizgiden hızlı çıkış, kazanma hırsı, futbolun içerisinde ne varsa bir araya getirdikleri için gurur duyuyorum. Böyle maçlar çok stresli maçlardır. Erken gol her şeyi çözer ama biz o golü ikinci yarı bulduk. Önümüzde final maçı kaldı. O maçı da kazanıp tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.

Samet Aybaba: 'Final maçını da kazanmak istiyoruz'
Samet Aybaba: 'Final maçını da kazanmak istiyoruz'
Samet Aybaba: 'Final maçını da kazanmak istiyoruz'
Samet Aybaba: 'Final maçını da kazanmak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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