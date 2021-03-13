Samet Aybaba: "Camiaya hayırlı olsun"
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Samet Aybaba: "Camiaya hayırlı olsun"

13.03.2021 21:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:40
Samet Aybaba:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İstanbulspor maçı sonrası, "Oyuncularımı kutluyorum.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İstanbulspor maçı sonrası, "Oyuncularımı kutluyorum. Sahanın her yerinde mücadele ettiler. Formaları için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Camiaya hayırlı olsun" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "İyi başlangıç ve erken gol oldu. 20'nci dakikadan sonra skoru koruyalım düşüncesiyle rakibe alan bıraktık. Sonlandırmalarda da sıkıntı yaşadık. İkinci yarı biraz değişiklikle kalemizden pozisyonlar uzaklaştı. Oyuncularımı kutluyorum. Sahanın her yerinde mücadele ettiler. Formaları için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bireysel motivasyon düşüklükleri de terk edilip artık yukarı doğru çıkmaya başladı. Hedefi olan takımlar için maç maç bakıp önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız. Camiaya hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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