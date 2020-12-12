Samet Aybaba: "Bu zor süreçte takımın direnci ve kaybetmemesi önemli"
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Samet Aybaba: "Bu zor süreçte takımın direnci ve kaybetmemesi önemli"

12.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:06
Samet Aybaba:

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçının ardından, "Kazanmaya da başlarız diye düşünüyorum ama bu zor süreçte takımın direnci ve kaybetmemesi de çok önemli" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçının ardından, "Kazanmaya da başlarız diye düşünüyorum ama bu zor süreçte takımın direnci ve kaybetmemesi de çok önemli" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "3 haftadır oynanan iyi oyun, coşkulu ve istekli oyun, bol pozisyon. Ortalama 22 tane gol pozisyonumuz var. Sonunu getirmede biraz sorun yaşıyoruz. Oyuncularımı coşkulu oyun, tempolu oyun ve rakibe pozisyon vermeyen oyundan dolayı kutluyorum. En büyük talihsizliğimiz öne geçememek. Ondan sonra rakip üstümüze gelecek beraberliği yakalamak için. Başka bir şey oynayacağız. Biz onu hiç oynayamadık. Oynayabilsek çok farklı yerlere gider. Yine de bundan sonraki maçlarda pozisyonlarla ilgili çalışmalarımızı daha farklı bir şekilde sürdüreceğiz. Kazanmaya da başlarız diye düşünüyorum ama bu zor süreçte takımın direnci ve kaybetmemesi de çok önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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