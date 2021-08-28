Samet Aybaba: "Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil"
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Samet Aybaba: "Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

Samet Aybaba: "Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil" Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyundan alındıktan sonra takım arkadaşına yumruk atıp tepki gösteren Mario Balotelli hakkında, "Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye.

Samet Aybaba: "Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyundan alındıktan sonra takım arkadaşına yumruk atıp tepki gösteren Mario Balotelli hakkında, "Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var" dedi.

Süper Lig'in 3.haftasında Adana Demirspor evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "İyi bir oyun, çok sıcak bir hava vardı. Mücadeleci, coşkulu bir oyun kurdu takımımız. Hızlı çıkışlarda sorunlarımız var bunu bir türlü halledemiyoruz. Eğer çıktığımız hızlı ataklarda sonlandırmayla ilgili yeteneklerimizi ortaya koyabilseydik daha farklı bir sonuç alabilirdik. Karşımızdaki takım çok ciddi, 2 maçta 6 puan almış bir takım. Sahaya yansıttıkları ortada. Biz şimdi bu kadar basit gol yemeği nasıl hallederiz diye düşünmeye başladık. 3 maçta da çok basit goller yedik. Bunlarla ilgili çalışacağız Bu milli ara bize çok iyi gelecek. Dün, geçen hafta ve 15 gün önce gelen oyuncularımız var. Onları bir araya getirip takımdaşlık duygusunu kazandırarak bu takımı çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren ve takım arkadaşına fiziksel müdahalede bulunan Mario Balotelli hakkında da konuşan Samet Aybaba, "Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye. Profesyonel takımın talimatı var. Bakarız" ifadelerini kullandı.

"Belhanda'yı kaptan yaptım"

Belhanda ve Mario Balotelli ile hafta içi görüştüğünü söyleyen Aybaba, "Balotelli'ye iki 18 çizgisi arasında dolaş dedim. İkisiyle de hafta içerisinde konuştum. Belhanda'yı kaptan yaptım. Ben istedim, sorumluluk alsın diye. İki oyuncumuzu da takıma, futbola kazandırmaya çalışıyoruz. Kaliteleri belli. Tartışılması gereken şey performansları. Onla ilgili de hep söyledim. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var" dedi.

Samet Aybaba: 'Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil'
Samet Aybaba: 'Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil'
Samet Aybaba: 'Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil'
Samet Aybaba: 'Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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Samet Aybaba: "Balotelli hep tepki gösteriyor, sorun değil" - Haberler Spor
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