Samet Aybaba: "Adana Demirspor, ligin en iyi oynayan takımlarından olmaya aday"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samet Aybaba: "Adana Demirspor, ligin en iyi oynayan takımlarından olmaya aday"

Samet Aybaba: 'Adana Demirspor, ligin en iyi oynayan takımlarından olmaya aday'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası, "Adana Demirspor takımı bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık.

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası, "Adana Demirspor takımı bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinden koşmaya çalıştık. Hücum planlamamız da doğru işler yaptık ama sonlandırmada eksiklerimiz ortaya çıktı" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, yeni kurulan bir takım olduklarını belirterek, "Yeni bir takımız. Bu sezon çıktık. Kaliteli oyuncular transfer ettik. Geçen sezondan oyuncularımız var. Başından herkese keyif veren, coşkulu ve kazanmaya yönelik bir oyun oynayacağız diyerek başladık. Bugün herhalde bunun ışıltılarını görmüşsünüzdür" diye konuştu.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Oyundan hiç kopmadıklarını ancak gol bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Aybaba, "Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinden koşmaya çalıştık. Hücum planlamamız da doğru işler yaptık ama sonlandırmada eksiklerimiz ortaya çıktı. Özellikle dakika 60'dan sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. 4-5 pozisyona girdik, atabilseydik oyunun rengi değişirdi. Yeni kurulan takımlar kazanarak maça başlayınca kazanma arzusu onları daha çok iter. Bu birliktelik daha çok hızlanır diye kazanmak istiyorduk ama olmadı futbol bu. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIN HEPSİ ELİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Adana Demirspor'un bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi olacağını vurgulayan Samet Aybaba, "Oyuncularımın hepsi elinden geleni yaptılar. Önümüzde cuma günü maç var. Havalar çok sıcak. Oyuncularımızı konsantre etmeye çalışıyoruz. Ama ortaya çıkan bir gerçek var ki Adana Demirspor takımı bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday" dedi.

(Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (3)
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Tanju Özcan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Hakan Reçber Lionel Messi Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samet Aybaba: "Adana Demirspor, ligin en iyi oynayan takımlarından olmaya aday" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 08:56:21. #1.16#

title