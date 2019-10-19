Samet Aybaba 111. maçına çıkacak

19.10.2019 18:21

Teknik Direktör Samet Aybaba, İstikbal Mobilya Kayserispor'un başında 111. resmi maçına çıkacak.



Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünü galibiyetsiz noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın istifasından sonra göreve getirilen Samet Aybaba, sarı kırmızılı takım ile 20 Ekim Pazar günü ilk maçına çıkacak.



5.kez



Daha önce 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında Kayserispor'da görev yapan Samet Aybaba, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF 1.Lig maçları olmak üzere 110 maça çıktı. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor, 44 galibiyet 40 mağlubiyet alırken 26 kez de berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, 146 gol atarken kalesinde ise 137 gol gördü.



Süper Lig'de 70.maç



23 sezon sonra yeniden Kayseri'de görev yapmaya başlayan Samet Aybaba, Kayserispor ile Süper Lig'de 70. maçına çıkacak. Geride kalan 69 müsabakada 19 galibiyet 19 beraberlik elde edilirken 31 kez de mağlubiyet alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA