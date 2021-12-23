SAMET AKTEPE BİYONİK KOLLARININ MUTLULUĞUNU BAŞKAN ÇERÇİOĞLU İLE PAYLAŞTI - Haberler
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SAMET AKTEPE BİYONİK KOLLARININ MUTLULUĞUNU BAŞKAN ÇERÇİOĞLU İLE PAYLAŞTI

SAMET AKTEPE BİYONİK KOLLARININ MUTLULUĞUNU BAŞKAN ÇERÇİOĞLU İLE PAYLAŞTI
Habermetre - Haberler | Toplum

18 yasindaki Samet Aktepe biyonik protez kollarina kavustu ve mutlulugunu paylasmak için kampanyasina destek veren Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür ziyaretinde bulundu.

18 yasindaki Samet Aktepe biyonik protez kollarina kavustu ve mutlulugunu paylasmak için kampanyasina destek veren Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyareti ailesiyle birlikte gerçeklestiren Samet Aktepe'ye Incirliova Belediye Baskani Aytekin Kaya da eslik etti. Beraberinde getirdigi çiçegi Baskan Çerçioglu'na yeni biyonik protez kollariyla kendisi uzatan Aktepe çok mutlu oldugunu ifade etti. Baskan Çerçioglu ise Aktepe'nin kollarina kavusmasinin mutlulugunu yasadiklarini belirtti.

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