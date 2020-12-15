SAMER bir yılda 50 e-kitapla 100 bin kişiye ulaştı
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SAMER bir yılda 50 e-kitapla 100 bin kişiye ulaştı

15.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:29
SAMER bir yılda 50 e-kitapla 100 bin kişiye ulaştı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından bir yılda yayımlanan 50 e-kitapla yaklaşık 100 bin kişiye ulaşıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından bir yılda yayımlanan 50 e-kitapla yaklaşık 100 bin kişiye ulaşıldı.

Kitapların editörlüğünü üstlenen SAMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Feyza Betül Köse, AA muhabirine, ilk olarak İslam ve bilim alanlarında çalışmalar yapan Fuat Sezgin'e ithafen, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslami İlimler" isimli kitabı yayınladıklarını söyledi.

Hazırlanan ilk kitabın elektronik ortamda e-kitap olarak yayınlanmasının ardından çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Köse, Hz. Muhammed'in hayatını daha sade ve anlaşılır şekilde anlatmak için de kitaplar yayınladıklarını aktardı.

Üç farklı dijital veri tabanından yayın yaptıklarını ve bunlardan sadece birinde indirme sayacı bulunduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Bu kitaplarımız doktora tezlerinden, doçentlik çalışmalarından ve başka akademik çalışmalardan, sadeleştirme ve çevirilerden oluşuyor. Yazar veya editörlerin bize başvurmasıyla süreç başlıyor. Yayın kurulumuzun kitap yayınlamaya karar vermesinden itibaren ciddi bir editöryel süreçten geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) alınarak hızlı bir şekilde yayın sürecini tamamlıyoruz. Sistem verilerine göre 1 yıl içerisinde 100 bin indirmeye ulaştık. Bizim ücretsiz e-kitaplarımız binlerce kişiye ulaşıyor. Akademisyenlerimizin çalışmalarına da katkı sunuyoruz. Geçen yıl ekim ayında başladığımız yayın faaliyetimizi bu yıl ekim ayında 50'nci kitaba ulaşarak sürdürüyoruz."

Köse, e-kitap ile çok daha fazla sayıda kişiye ulaştıklarını anlatarak, "Biz merkez olarak çağımızın teknolojik seviyesini takip etmeye çalışıyoruz. Basılı kitaplar maliyeti ya da ulaşım zorluğu nedeniyle tercih edilmeyebiliyor. Biz de SAMER olarak açık erişimli olarak PDF formatıyla binlerce kişiye ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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