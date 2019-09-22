SAMEK'lerde yeni dönem kayıt zamanı başlıyor

22.09.2019 17:39

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem kayıtları 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor.



Kurs kayıtları 30 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. 19 merkez ve 100 branşta ücretsiz eğitim sunacak olan SAMEK'te dersler ise 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni dönem kayıtlarına 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan SAMEK kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kimlik bilgileri ile 30 Eylül Pazar gününe kadar www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak başvurularını gerçekleştirebilir. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, 444 40 54 numaralı telefonu arayabilirler" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA