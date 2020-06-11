SAMEF'den "özel eğitim okulu" açıklaması Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbulut, Canik ilçesinde özel eğitim okulu açılması düşüncesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbulut, Canik ilçesinde özel eğitim okulu açılması düşüncesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Akbulut, yaptığı açıklamada, 2013 yılından bu yana engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Yerel ve ulusal boyutta özel eğitim alan öğrencilerin ihtiyaçlarını ve eğitim şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Akbulut, Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun Otizmli Çocuklar Derneği, Samsun İşitme Engelliler Derneği, Samsun Engelli Kadınlar Derneğinin de arasında bulunduğu 9 dernek ile faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı.

Son günlerde Zafer Özel Eğitim Meslek Okulunun taşınması ile ilgili bir bilgi bulunduğuna işaret eden Akbulut, şöyle devam etti:

"Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu, Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinden 12. sınıflar hariç 104 öğrencinin devam ettiği bir okuldur. Canik veya İlkadım ilçelerimizin birinde yeni bir özel eğitim meslek okuluna ihtiyaç vardır. Samsun merkezdeki dört büyük ilçede bir tane özel eğitim meslek okulunun bulunması düşündürücüdür. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Canik ilçesinde özel eğitim meslek okulunun açılması düşünüldüğü, en kısa sürede eğitim öğretime hazır hale getirileceği tarafımıza bildirilmiştir. Bu ikinci okulun Canik'te açılacak olması, özellikle Tekkeköy ve Canik'ten gelen öğrencilerin erişebilirliğini kolaylaştıracaktır."

Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nun taşınması düşünülen ve Taflan'da bulunan lisede dernek temsilcileriyle incelemelerde bulunduklarını aktaran Akbulut, "Okulun fiziksel mekanlarının gayet rahat ve geniş olduğu, yapılacak tadilatla eğitim öğretim dönemine rahatlıkla yetiştirilebileceği ancak bunun için İl Milli Eğitim ile Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün en kısa zamanda çalışmalara başlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bizler verilen taahhüde güveniyoruz ve yakından takip etmekteyiz." diye konuştu.

Engelli bireylerin ve ailelerinin üzerinden polemik yapılmasına karşı olduklarını dile getiren Akbulut, "Yapılan düzenlemelerle öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarının sağlanmasının yanı sıra, Canik ilçesinde ikinci bir okulun açılması söz konusudur ve bu sevindirici bir gelişmedir. Bu okulların fiziksel altyapısı, Zafer Özel Eğitim Meslek Okulundan kötü olmayacaktır. Ayrıca eğitim öğretimin sağlıklı şekilde verilmesi, Kovid-19 sebebiyle sınıfların geniş ve ferah olması gerekiyor. Şu anki sınıfların çoğu küçük alanlardan oluşmakta ve sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır." dedi.

Akbulut, Samsun Engelliler Federasyonu olarak engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerinin artırılması, en iyi eğitim imkanlarından faydalanması, hiç kimseye ve zümreye malzeme yapılmaması, polemik konusu olmaması için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Devletimizin verdiği söze sonuna kadar güveniyoruz. Yeni açılacak okulların eskisini aratmayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaların sıkı takipçisiyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA