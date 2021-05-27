Samed Coşkun'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda bronz madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samed Coşkun'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda bronz madalya

Samed Coşkun'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda bronz madalya
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Samed Coşkun, koparmada bronz madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Samed Coşkun, koparmada bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 81 kiloda yarışan Samed Coşkun, koparmada 151 kilo ile bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, silkmede 170 kilo ile 8'inci, toplamda ise 321 kiloluk derecesiyle 5. oldu.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 5. gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 14 madalyaya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Deniz Çakır Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Mustafa Cengiz Josef De Souza Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samed Coşkun'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda bronz madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 20:20:48. #1.16#

title