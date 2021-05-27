Samed Coşkun'dan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda bronz madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Samed Coşkun, koparmada bronz madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Samed Coşkun, koparmada bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 81 kiloda yarışan Samed Coşkun, koparmada 151 kilo ile bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, silkmede 170 kilo ile 8'inci, toplamda ise 321 kiloluk derecesiyle 5. oldu.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 5. gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 14 madalyaya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar